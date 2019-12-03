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Yaramazlara biraz batar!

Zirve öncesi Erdoğan: NATO’nun kendini güncellemesi kaçınılmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO’nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır” dedi.

Erdoğan, Britanya’nın başkentinde bugün başlayacak olan NATO liderler zirvesi öncesi Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenliyor.

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Erdoğan şöyle devam etti: “Üye ülkelerin alternatif aramak yerine NATO’yu ortak tehditler karşısında daha güçlü kılacak çalışmalar içinde olmalarını bekliyoruz.

Bazı çevreler art niyetli bir şekilde ülkemizin NATO’ya mensubiyetini gölgelemeye çalışsalar da bizim yerimiz ve duruşumuz bellidir.

DEAŞ ile Suriye’de göğüs göğüse mücadele eden ve örgütü bozguna uğratan tek ülkeyiz.

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Erdoğan, terör örgütlerine karşı NATO’dan destek almaması halinde Türkiye’nin NATO tarafından hazırlanan Baltık ülkeleri ve Polonya’yı savunma planına karşı çıkacağını söyledi.

Suriye’de YPG’ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekata siyasi destek isteyen ve NATO’nun YPG’yi terör örgütü olarak tanımasını isteyen Türkiye, bugün başlayacak NATO zirvesinde devlet başkanlarının onayına sunulması beklenen Baltık savunma planına karşı çıkıyor. Savunma planının oybirliğiyle kabul edilmesi gerekiyor.

Erdoğan, “Bizim terör örgütü olarak telakki ettiğimiz ve kendileriyle terör mücadelesi verdiklerimizi bizim NATO’daki dostlarımız eğer terör örgütü olarak kabul etmezse kusura bakmasınlar orada atılacak her türlü adımın biz karşısında oluruz” dedi.

Adil Öksüz sorusu

Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘FETÖ’nün TSK imamı’ Adil Öksüz’ün nerede olduğunu bildiklerini söylemesiyle ilgili gelen soruya şöyle cevap verdi: “İçişleri Bakanlığı’mız yapılacak herhangi bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi, o ayrı bir konu.”

Dolar/TL sakin, enflasyon verisi ve NATO zirvesi izleniyor

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