Zirve aynı: Türkiye’nin en çok güvendiği isimler Dündar, Fırat, Başbuğ ve Yılmaz

Gezici araştırma şirketinin yaptığı kamuoyu araştırmasına göre Türkiye’nin en çok güven duyduğu isimler gazeteci Uğur Dündar, bir başka gazeteci Hande Fırat, genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ ve komedyen Cem Yılmaz.

1 ile 10 Aralık arasında 12 ilde 2 bin 248 kişinin katılımıyla yapıldığı belirtilen araştırmada toplam 30 kişilik liste ortaya çıkarken, bunlardan 25’ini erkek, beşi kadın.

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En güvenilen 30 ismin 16’sı gazeteci.

Siyasetçilerin dahil edilmediği araştırmadaki sıralamanın tamamı şöyle: Uğur Dündar, Hande Fırat, İlker Başbuğ, Cem Yılmaz, İsmail Küçükkaya, Ahmet Hakan, İlber Ortaylı, Nihat Hatipoğlu, Canan Karatay, Ali Koç, Kıvanç Tatlıtuğ, Murat Yıldırım, Ertuğrul Özkök, Orhan Gencebay, Fatih Terim, Şirin Payzın, Fatih Portakal, Yılmaz Özdil, Müge Anlı, Fatih Altaylı, Cem Öğretir, Ahmet Kural, Zafer Kiraz, Murat Boz, Hakan Çelik, Tarkan, Sibel Can, Cem Seymen, Melih Altınok, Taha Akyol.