Ziraatçılar Derneği uyardı: Tarım ilaçları ekmekte kanser riskini artırıyor

Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, sıvı gübre ve tarım ilaçlarının fazla kullanılması nedeniyle ekmek tüketiminin kanser riskini artırdığını öne sürdü.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’e konuşan Demirtaş zirai ilaçların artık sadece yaş sebze ve meyvede değil, tahıllarda da kullanıldığını belirterek ekmekte kanser riskini şöyle anlattı: “Örneğin sıvı gübreler ve tarım ilaçları fazla kullanılırsa, bu tüketiciye hastalık olarak geri dönüyor. Çünkü buğday ekmeğe dönüşüyor ve Türkiye’de tüketilen ekmeğin miktarı belli. Bunun önüne geçilmezse vahim sonuçları olur. Ekmeğin fazla tüketilmesi bir süre sonra insanda kansere ve çeşitli hastalıklara neden olabilir.”

Yasal düzenlemelerin çok fazla dikkate alınmadığını belirten Demirtaş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın denetimleri sıklaştırması gerektiğine dikkat çekti: “Çiftçi kayıt sistemi diye bir sistem var, üretimden pazarlamaya kadar ürün takip altında. Tabi rasgele ürün satışının engellenmesi için üretici birlikleri de önemli. Bir de geçmişte Türkiye’de üretim istasyonları vardı. TİGEM’lerin amacı çiftçiye tohumluk ve damızlık verebilmekti. Böylece verim yüksek olurdu. Ancak TİGEM’ler işlevsiz hale getirildi. Bunlar yeniden eski haline getirilmeli. Araştırma ve üretme istasyonları araştırmalar yapıyor, yeni yerli tohumlar ele ediyordu. Sağlığımız için bu istasyonların da eski haline getirilmesi gerekiyor.”

Bakanlık: Üretimden tüketime denetim yapıyoruz

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör de tarım ilaçlarının fazla kullanılması sonucunda üründe ilaç kalıntısı olabileceğini söyledi. Güngör, “Zirai ilaç buğdayda çok kullanıldıysa, ekmek tüketiminin fazla olduğu ülkemizde insan sağlığını kötü etkileyecek sonuçlar ortaya çıkarır” dedi.

Demirtaş’ın ekmekte kanser tehlikesi olduğunu öne sürmesinin ardından açıklama yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ise üretimden tüketime kadar denetim yaptıklarını belirterek, “Ekmek kalıntısına da bakıyoruz. Örneğin ekmekteki tuz, kül ve katkı maddelerini inceliyoruz. Tuz ve katkı maddesi fazla mı, kül oranı yeterli mi bakıyoruz. Bunlar mevzuata uygun değilse cezai işlem uyguluyoruz” dedi.