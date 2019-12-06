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Yaramazlara biraz batar!

Ziraat yurt içinde 22.5 milyar liraya, yurt dışında 5.5 milyar dolara kadar borçlanacak

Ziraat Bankası yurt içinde toplamda 22.5 milyar liraya kadar borçlanma aracı ile yurt dışında toplamda 5.5 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihraçları için genel müdürlüğü yetkilendirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Ziraat Bankası borçlanma kararları ile ilgili dün akşam KAP’a dört açıklama yaptı.

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Buna göre banka yurt içinde, farklı vadelerde lira cinsi toplamda 17.5 milyar lira tutara kadar borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğe yetki verirken; yine yurt içinde 5 milyar lira tutara kadar Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK)/İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihraçları için karar aldı.

Banka ayrıca yurt dışında toplamda azami 4 milyar dolara kadar borçlanma araçları ihracı ile yine yurt dışında 1.5 milyar dolara kadar VTMK/İTMK ihraçları için genel müdürlüğü yetkilendirdi.

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