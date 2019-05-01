Ziraat ve Halkbank başlatmıştı: Enflasyon korumalı hesapta vergi sıfırlandı

Hükümet, tasarrufta dolara karşı liranın cazibesini artırmak için, enflasyona karşı koruma sağlayan 1 yıldan uzun vadeli lira hesaplarda stopaj (vergi) oranını sıfırladı.

Fotoğraf: Reuters

Buna ilişkin cumhurbaşkanı kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Ziraat Bankası 22 Nisan’da, Halkbank da 26 Nisan’da lira yatırımlarda enflasyona karşı koruma sağlayacak iki ürün çıkarmıştı.

Daha önce değişken faizli mevduat için bir ayrım yoktu, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 oranında stopaj uygulanıyordu.

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile altı aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 stopaj uygulamasına ise devam edilecek.

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Merkez Bankası da adım atmıştı

Son olarak, Merkez Bankası lira mevduatlarını artırmak için değişken faiz uygulamasından faydalanabilecek hesaplarda gerekli vade süresini üç aya indirmişti.