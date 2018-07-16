Ziraat Mühendisleri Odası: Türkiye’de beşi dışında tüm tarım ürünleri ithal

Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör, Türkiye’nin beşi dışında tüm tarım ürünlerini ithal ettiğini söyledi.

Birgün’den Meltem Yılmaz’ın haberine göre Güngör, “Fıstık, fındık, üzüm, kayısı ile narenciye dışında her şeyi ithal ediyoruz. Son 16 yılda, tarımda 185 milyar dolar ithalat parası ödedik. Bugün dolar ne kadar olduysa çarpın işte onunla” dedi.

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Her yıl 4 ila 5 milyon ton buğday ithal edildiğini belirten Güngör şu bilgileri verdi: “Her yıl Rusya’dan, Ukrayna’dan buğday alıyoruz. Peki neden dışarıdan buğday alıyoruz? Çünkü tarım alanları daralmış. Türkiye’de tarım alanları, son 16 yıl içerisinde, 26.5 milyon hektardan 23 milyon hektar alana düştü. Bir başka deyişle, 3.5 milyon hektar tarım alanı gitti, betonlaştı. TOKİ evleri yapıldı, tarım alanları amacı dışına çıkarıldı. Bununla ilgili Ziraat Mühendisleri Odası olarak, son beş yılda 150 dava açtık.”

Güngör, tohumun da ithal edilmesini şöyle eleştirdi: “Topraklarımızı korumak için kurul kuruldu, ama bu kurul korumama kurulu gibi çalıştırılıyor. Bugün tohumumuz gelişiyor diyoruz ama kullandığımız tohumun yüzde 80’i ithal tohumlar, dışarıdan geliyor. Patates tohumumun da, pamuk tohumunun da yüzde 80’i ithal. Bir tek iyi dediğimiz buğday tohumu. Tarım teşkilatlarının yaptığı çalışmalarla ithal oranı çok çok düşük tohumda. Yani buğday konusunda gelişme var. Pirinç, çeltik konusunda bir gelişme var. Onun dışındaki tohumların tamamının büyük bir bölümü dışarıdan ithal geliyor.”

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun son verilerine göre, bir yılda 336 bin hektarlık tarım arazasinin yok olurken, 2017’de buğday ithalatının yüzde 234 artışla 821 bin tona, mısır ithalatının 8.5 kat artışla 404 bin tona yükseldi.