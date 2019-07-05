Ziraat Bankası CHP’li belediyeye kredi verip sonra vazgeçti

Ziraat Bankası Antalya’ya bağlı İbradı ilçe belediyesinin 400 bin liralık kurumsal kredi talebini reddetti. İbradı Belediye Başkanı CHP’li Serkan Küçükkuru, “Ziraat Bankası siyasi kimliğini ortaya koydu” diye konuştu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sözcü’den İsmail Akın’ın haberine göre, Küçükkuru sözleşmenin yapılmasından bir saat sonra bankanın ‘vazgeçtiğini‘ ve ‘bir hata yaptıklarını, belediyelere artık kredi vermediklerini’ söylediklerini aktardı.

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Belediyenin işlem hacminin son beş yılda 30 milyona yakın olduğunu ifade eden CHP’li belediye başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Ziraat Bankası’nın kimlere hizmet ettiğini bugün bir kez daha anlamış olduk. Kanal satın alanlara istediğin kadar kredi var CHP’li belediyeye yok. Bizi özel bankalarla çalışmak zorunda bırakacak olan bankayı kınıyorum.”