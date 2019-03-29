Ziraat Bankası 1.43 milyar dolar sendikasyon kredisi aldı

Ziraat Bankası, 22 ülkeden 40 bankanın katılımıyla, yaklaşık bir yıl vadeli 1.43 milyar dolar karşılığı sendikasyon kredisi sağladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bankadan yapılan açıklamada, 367 gün vadeli 470 milyon dolar ve 849 milyon avrodan oluşan kredinin toplam maliyetinin dolar dilim için Libor artı 250 baz puan ve avro dilim için Euribor artı 240 baz puan olduğu ifade edildi.

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Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, alınan sendikasyon kredisi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:“Nisan ayında vadesi gelecek olan 422 milyon dolar ve 798 milyon euro tutarındaki sendikasyon kredimizi katılım tutarını artırarak toplamda 1 milyar 425 milyon dolar olarak yenilemiş bulunuyoruz. 2013 yılında mevduat dışı kaynaklarımızın çeşitlendirilmesi ve dış ticaretin finansmanında piyasa payımızın arttırılması hedefi ile yola çıkarak 700 milyon dolar ile başladığımız sendikasyon kredimizi her sene arttırarak yolumuza devam ediyoruz. 470 milyon dolar ve 849 milyon eurodan oluşan kredinin toplam maliyeti dolar için Libor artı 250 baz puan ve euro için Euribor artı 240 baz puan olarak gerçekleşti.”