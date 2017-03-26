‘Zıpzıp ve havuçlu tost’: Hollanda polisi bir eve gidip çocuklara masal okudu

Hollanda’da bir polis, çocuklarını uyutmakta zorlanan babaya yardım etmek için eve gelip masal okudu.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre Rotterdam’da iki küçük çocuğunu uyutmakta zorlanan bir baba, polisi arayarak, “Gelip, çocuklara kitap okur musunuz?” diye sordu.

“Elbette, hiç sorun değil” diyen polis eve giderek çocuklara masal okudu. Jaey ve Enzo adlı çocuklar ‘Zıpzıp ve havuçlu tost’ masalını dinlerken uyuyakaldı.

Polis merkezi memurun kitap okuma anına ilişkin fotoğrafı Facebook hesabında paylaştı.

Çocukların annesi Roxane Ram, fotoğrafın altına, “Tekrar teşekkürler. Bizim yaramazlar harika uyudu. Sabah uyandıklarında hala bunu konuşuyorlardı. Fotoğrafı okulda arkadaşlarına göstermek için izin istediler” diye yazdı.