Zincirin son halkası Nobre: Başkanlık sistemine tabii ki ‘Evet’ diyorum

Geçmişte Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta da forma giyen Erzurumsporlu Mert Nobre, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkezine alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ oyu vereceğini açıkladı.

‘Cevabı bende kalsın demiyorum’

Türkiye gazetesine yaptığı açıklamada kendisini ‘Yüzde 80 Türk, yüzde 20 Brezilyalı’ diye tanımlayan Nobre, şöyle devam etti: “Adım da Mert. Türk vatandaşıyım ve 16 Nisan’da oy kullanacağım. ‘Evet mi, Hayır mı?’ sorusunun cevabı bende kalsın demiyorum, Başkanlık sistemine tabii ki, ‘Evet’ diyorum. Türkiye son 16 yılda çok büyük gelişmeler kaydetti. Bunu görmemek için kör olmak lâzım. Başkanlık, siyasi istikrar, hızlı kalkınma, güçlü hükümet, güçlü yönetim, birlik ve uzlaşma, demek. Buna niye ‘Hayır’ diyeyim ki…”

Fenerbahçe’nin 2003-04 sezonu ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Nobre, sarı- lacivertli takımda geçirdiği bir buçuk sezonun ardından Beşiktaş’a transfer olmuştu.

Vatandaşlık başvurusu 2006 yılında kabul edilen Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş’ta geçen beş yılın ardından Mersin İdman Yurdu, Kayserispor ve İsviçre ekibi FC Wil 1900 formaları giydi. Nobre bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la TFF 1’nci Lig’e yükselme mücadelesi veriyor.