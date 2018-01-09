‘Zina edecek kadar büyük, evliliğe gelince mi küçük?’ diyen öğretmene soruşturma

Tekirdağ’da sosyal medya hesabından “Zina edecek kadar büyük, evliliğe gelince mi küçük?” diye yazan imam hatip öğretmeni açığa alınarak soruşturma başlatıldı.

Saray İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Cihad Ç., Facebook hesabından şunları yazmıştı: “Ergenlik çağına ermeyen kızın rahatlıkla sevgilisi olabiliyor ve durum normal karşılanıyor. Ama bu kıza madem bu haltı yiyebiliyorsun evlenebilirsin de dediklerinde her nedense yaşın küçüklüğü ortaya atılıyor hemen. Zina edecek kadar yaşı büyük. Evlenmeye geldi mi yaşı küçük (Alıntı)*”

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Açığa alındı

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, paylaşımın haberleştirilmesinin ardından öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığını, ayrıca açığa alındığını da söyledi.

Geçmişini sildi

Bu arada Cihad Ç.’nin sosyal paylaşım sitesindeki gönderilerinin tümünü kaldırdığı görüldü.