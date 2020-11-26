Zimmetine 168 bin TL geçiren memura dört yıl dört ay hapis ve 468 bin TL adli para cezası

Kocaeli Kartepe Belediyesi’nde çalıştığı sırada zimmetine 168 bin TL geçiren memur Suat Keleş dört yıl dört ay hapis ve 468 bin 60 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Kartepe Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Suat Keleş, 2015 yılı Aralık ayı ila 2016 yılı Eylül ayı arasında zimmetine 168 bin TL para geçirdi. Daha sonra vicdan azabı çeken Keleş, ihbarda bulunarak suçunu itiraf etti. Keleş, Şubat 2019’da tutuklandı.

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Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Keleş tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile katılırken, Kartepe Belediyesi’nin avukatları da salonda hazır bulundu.

‘Sahte makbuz üretmiş’

Keleş şunları söyledi: “Avukatlar kendilerine dosya tevzi edilmeden önce masraflara ilişkin tahmini bir rakam sunup belediyeden para talep eder. Ben de bu parayı belediyenin veznesinden çekerek avans olarak avukatlara veririm. Sonrasında dosyayı alıp gerekli masrafları yaptıktan sonra harcama makbuzlarını ve artan parayı tarafıma ibraz ederler. Ben de paraları muhasebeye teslim ederim. Avukatlar gerekli harcamayı yaptıktan sonra artan parayı bana iade ediyorlardı. Ben de bilgisayarımda sahte makbuz üreterek bana teslim ettikleri artan bu paraları aldım. 2015 Aralık- 2016 Eylül arasında bu suçu işledim. Toplam 168 bin TL aldım.”

Sanığın ifadesinin ardından cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanığın kamu kurumlarının nitelikli dolandırıcılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarından cezalandırılması ve tutukluğunun devamına karar verilmesi istendi.

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Mütalaanın açıklanmasının ardından son sözleri sorulan Keleş şunları söyledi: “21 aydır tutukluyum. Çektiğim vicdan azabına dayanamayarak kendim teslim oldum. Hakkımda soruşturma açılması için dilekçe verdim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. İnşaat aşamasında olan bir evim var. Tahliye edildiğim takdirde o evi bitirip satacağım. Bu şekilde sebep olduğum zararı karşılayacağım. Dört çocuk okutuyorum. Bir kızım avukat oldu, diğeri de hukuk fakültesinde okuyor. Borçlarım vardı. Bu parayı o yüzden almıştım. Takdiri mahkemeye bırakıyorum.”

Mahkeme heyeti, zimmet suçunun kamu kurumlarının nitelikli dolandırıcılığı suçuna dönüştüğüne kanaat getirerek Keleş’e bu suçtan altı yıl üç ay hapis cezası verdi. Bu cezayı adli para cezasına dönüştüren mahkeme heyeti, sanığın 2 bin 280 gün karşılığı 468 bin 60 TL ödemesine hükmetti.

Buna ek olarak, Keleş’in resmi evrakta sahtecilik suçunu da işlediğine kanaat getiren mahkeme, bu suçtan dört yıl dört ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Keleş’in tahliye talebi reddedildi.