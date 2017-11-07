Zimbabwe’de sosyal medyada devlet başkanına hakaretle suçlanan gazeteci tutuklandı

Zimbabwe’de devlet başkanına Twitter’dan hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan ABD’li gazeteciye 20 yıl hapis isteniyor.
Politik-mizah kanalı Magamba TV’nin sosyal medya biriminde çalışan 25 yaşındaki gazeteci Martha O’Donovan, Twitter’dan devlet başkanı Robert Mugabe’ye hitaben “Bencil ve hasta bir adam tarafından yönetiliyoruz” diye yazdı.
Paylaşımından sonra gözaltına alınan gazeteci, ‘devlet başkanına hakaret’ ve ‘hükümeti çökertmeye çalışmak’ suçlamasıyla tutuklandı.
Suçlamaları temelsiz ve kötü niyetli bulan Martha O’Donovan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.