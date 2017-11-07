Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Zimbabwe’de sosyal medyada devlet başkanına hakaretle suçlanan gazeteci tutuklandı

Share18
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 19

 

Zimbabwe’de devlet başkanına Twitter’dan hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan ABD’li gazeteciye 20 yıl hapis isteniyor.

Fotoğraf: Reuters

Politik-mizah kanalı Magamba TV’nin sosyal medya biriminde çalışan 25 yaşındaki gazeteci Martha O’Donovan, Twitter’dan devlet başkanı Robert Mugabe’ye hitaben “Bencil ve hasta bir adam tarafından yönetiliyoruz” diye yazdı.

Reklam

Paylaşımından sonra gözaltına alınan gazeteci, ‘devlet başkanına hakaret’ ve ‘hükümeti çökertmeye çalışmak’ suçlamasıyla tutuklandı.

Suçlamaları temelsiz ve kötü niyetli bulan Martha O’Donovan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Share18
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 19

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...