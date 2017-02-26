Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe 93’üncü yaşını kutladı: Seneye yine adayım

Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, 93’üncü doğum günü kutlamalarında gelecek yıl düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurdu.

1987’den bu yana ülkeyi yöneten Mugabe, 93’üncü doğum günü için verdiği partide kendisine halef belirlemeyeceğini belirtti: “İnsanlar, ‘Başkan emekli olmadan yerine birini seçmelisin’ diyorlar. Bu halef belirlemek değil midir? Benim partiye yerime birini seçmem? Hayır, bunu istemiyorum. Eğer başkan emekli olursa olağanüstü kongre toplanır ancak sizler benim gelecek seçimlerde de aday olmamı söylediniz.”

Mugabe, görevini ‘Tanrı’dan aldığını’ da öne sürdü: “Tanrı’dan Zimbabvelilerin ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılama görevini aldım. Tanrı’ya teşekkür ederim ve görevi kabul ediyorum Tanrım.”

Mugabe’nin eşi Grace Mugabe, Zimbabve halkının ‘eşinin cesedine’ bile oy vereceğini söylemişti.