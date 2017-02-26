Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
           

Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe 93’üncü yaşını kutladı: Seneye yine adayım

 

Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, 93’üncü doğum günü kutlamalarında gelecek yıl düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

1987’den bu yana ülkeyi yöneten Mugabe, 93’üncü doğum günü için verdiği partide kendisine halef belirlemeyeceğini belirtti: “İnsanlar, ‘Başkan emekli olmadan yerine birini seçmelisin’ diyorlar. Bu halef belirlemek değil midir? Benim partiye yerime birini seçmem? Hayır, bunu istemiyorum. Eğer başkan emekli olursa olağanüstü kongre toplanır ancak sizler benim gelecek seçimlerde de aday olmamı söylediniz.”

Mugabe, görevini ‘Tanrı’dan aldığını’ da öne sürdü: “Tanrı’dan Zimbabvelilerin ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılama görevini aldım. Tanrı’ya teşekkür ederim ve görevi kabul ediyorum Tanrım.”

Mugabe’nin eşi Grace Mugabe, Zimbabve halkının ‘eşinin cesedine’ bile oy vereceğini söylemişti.

SON HABERLER

Akşam Postası / 26 Şubat 2017

1- Yıldırım, Hürriyet’in TSK haberine yüklendi: Manşet atarak ayar vermeye çalışıyorlar
Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a yönelik eleştirilere kurum içinden gelen ‘savunma’ları manşetine taşıyan Hürriyet’e yüklendi: “Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...