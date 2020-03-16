‘Zihinsel engellilerin yaşamak için nedeni yok’ diyerek 19 kişiyi öldürdü; idam cezasına çarptırıldı

Japonya’da, 2016’da, bir bakım evindeki 19 engelliyi bıçaklayarak öldüren Sataoşi Uematsu (30) idam cezasına çarptırıldı.

Koyodo televizyonu, 26 Temmuz 2016’da, başkent Tokyo yakınlarındaki bakım evine birden fazla bıçakla giren, yaşları 19 ila 70 arasında değişen 19 kişiyi öldürüp 25 kişiyi yaralayan ve sonrasında polise teslim olan Uematsu, iletişim kuramayan engelliler için “Onların insan hakkı yoktur” dediğini aktardı.

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Uematsu, Japonya’nın tarihine, en büyük toplu katliamlardan biri olarak geçen olay sonrasında, Mainichi Shimbun gazetesine verdiği röportajda da zihinsel engellilerin yaşamak için bir sebepleri olmadığını, saldırıyı toplumun iyiliği için düzenlediğini söylemişti.

Yokohama Bölge Mahkemesi, bugün, Uematsu’nun asılarak idam edilmesine karar verdi. Bir süre, saldırıyı düzenlediği bakım evinde çalışan Uematsu, temyize gitmeyeceğini söyledi.

Japonya’da engellilere karşı davranış biçiminin sorgulanmasına neden olan saldırıda 19 yaşındaki kızını kaybeden, ‘Miho’ adlı anne, karar duruşmasından önce, “Onu asla affetmeyeceğim, en ağır ceza bile az” ifadelerini kullandı.