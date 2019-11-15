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Yaramazlara biraz batar!

Zihinsel engelli öğrencinin darp edilmesiyle ilgili altı kişi açığa alındı

Kayseri’de, 75’inci Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde eğitim gören zihinsel engelli bir öğrenciye yönelik muamelenin sosyal medyada yayılan görüntüsünün ardından biri öğretmen altı kişi açığa alındı.

Fotoğraf: DHA

Görüntüde yüzde 60 zihinsel engelli M.A bahçede arkadaşlarıyla voleybol oynamasına izin verilmediği için küserek, yere oturup ağlamaya başlıyor. Öğrencinin yanına giden görevliler, M.A.’yı ikna etmeye çalışıyor. M.A., ısrarlara rağmen oturduğu yerden kalkmıyor. Bu sırada beden eğitimi öğretmeni K.K., “Kalkıyor musun kalkmıyor musun?” diyerek, öğrenciye ayağıyla vuruyor. Öğrencinin, ağlamaya devam etmesi üzerine öğretmen K.K., “Oynatmıyorum lan oynatmıyorum, hoca ben değil miyim?” diyerek karşılık veriyor. Ardından da M.A.’ya kafasıyla vurmak için hamle yapıyor.

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Daha sonra K.K. ve yanındaki görevliler, ağlayan öğrenciyi kol ve bacaklarından tutup pencereden binaya sokuyor. Öğretmen K.K. ve bazı görevliler, öğrencinin arkasından pencereden içeriye giriyor.

Valilik soruşturma başlattı

Kayseri valiliği, inceleme ve soruşturma başlattı.

Valilikten yapılan yazılı açıklama şöyle: “İlimiz Melikgazi bölgesinde bulunan 75’inci Yıl Rehabilitasyon Merkezi’nde meydana gelen olayla ilgili olarak, yöneticiler ve görevliler hakkında 4483 Sayılı Yasa’ya göre ön inceleme, 657 Sayılı Yasa’ya göre disiplin soruşturması başlatılmıştır. Ayrıca olaya karışan kamu görevlilerinin tamamı idari tedbir olarak açığa alınmış, memur statüsünde olmayanlar için işten çıkartılma süreci başlatılmıştır.”

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