Zihinsel engelli öğrencilerini çıplak fotoğrafla taciz ettiği belirtilen öğretmene 75 yıl hapis istemi

İzmir’de üç zihinsel engelli öğrencisine tacizle suçlanan 62 yaşındaki erkek öğretmenin 75 yıla kadar hapsi istendi.

Ş.G. adlı öğretmenin Bornova’daki özel engelli okulunda 20, 21 ve 24 yaşlarındaki üç öğrencisine cinsel içerikli görüntüler izlettiği iddia edildi.

Öğrencilerin durumu H.U. isimli başka bir öğretmene anlatması sonrasında durum ailelere bildirildi, öğretmen hakkında dava açıldı.

Öğrencileri tehdit etti

İddianameye göre okulda 14 yıldır eğitim gören yüzde 70 engelli T.Ç., H.U. adlı öğretmenine şunları anlattı: “Çok korkuyorum, size anlatacaklarım var. Kimsenin olmadığı bir yere gidelim, kimse duymasın. Ş.G. öğretmen bize kötü şeyler yapıyor. Bize ‘Yaptıklarımı ailelerinize söylerseniz, bodrum kata götürüp farelere yediririm’ diyor.”

T.Ç., tacizle suçlanan Ş.G’nin iki hafıza kartı taşıdığını, birinden erkeklere çiçek ve ağaç resimleri gösterdiğini, kız öğrencilere ise çıplak kadın fotoğrafları ve filmler izlettirdiğini anlattı.

Yüzde 50 engelli B.K. da benzer ifade verirken, yüzde 90 engelli E.Y. kendini ifade edemediği için yaşadıklarını anlatamadı.

Psikolojik destek almaya başlayan öğrencilerin zeka yaşları beş ile 10 arasında.

İddiaları reddetti

Öğretmen suçlamaları kabul etmezken, masasındaki hafıza kartlarına el konuldu.

Öğretmen Ş.G.’nin “Hiçbir öğrenciye cinsel istismarda bulunmadığım gibi temasım da olmadı. Flash bellek içinde ders notları var. Daha önce sildiğim cinsel içerikli videolar da olabilir” dediği öğrenildi.

Öğretmen hakkında 75 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Davanın ilk duruşması 3 Mart’ta yapılacak.

Davaya milli eğitim ve aile bakanlığı da müdahil olma kararı aldı.