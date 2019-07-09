Zihinsel engelli kadını kaçırıp cinsel istismarda bulunan üç sanık tutuklandı

Bolu’nun Mengen ilçesinde yüzde 50 zihinsel engelli F.B.’yi kaçırıp cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen üç kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre Mengen’e bağlı Yumrutaş köyünde ailesiyle birlikte oturan F.B., önceki gece kaçırıldı. Genç kızın babası durumu jandarmaya haber verdi.

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Genç kız sabaha karşı bir otomobille eve geri bırakıldı. Jandarma tarafından ifadesi alınan F.B., dört kişi tarafından kaçırıldığını ve cinsel saldırıya uğradığını iddia etti.

Mengen’de oturan Engin Ü., Erol Ç., Eray Y., Uğur Z. savcılık talimatıyla gözaltına alındı ve daha sonra şüphelilerden Eray Y., Engin Ü. ve Uğur Z., ‘cinsel istismar’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erol Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.