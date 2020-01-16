‘Zihinsel engelli kadına tecavüz’ davasında beraat: ‘Zeka geriliğini bildiklerine dair delil yok’

Yüzde 70 oranında zihinsel engelli A. M.’ye cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla yargılanan Müslüm D., Gökhan Ö.ve Yasin C.’nin davasında savcı, mütalaasında sanıkların mağdurun durumunu bilmelerine imkan olmadığı yönünde görüş bildirdi. Üç sanık beraat etti.

Fotoğraf: DHA

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde 30 Eylül 2018’de yaşanan olayla ilgili Bakırköy 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, tutuksuz yargılanan sanıklar Müslüm D. (28) ve Gökhan Ö.’nün (28) fiilin gerçekleştiği sırada mağdurun zeka geriliğini bildiklerine dair dosyada delil olmadığını, bu konuyla ilgili Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alındığını ve sanıkların bu durumu bilmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

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Mütalaada mağdur A. M. (44) ile sanıklar Müslüm D. ve Gökhan Ö.’nün cinsel birliktelik fiilini zorla gerçekleştirdikleri yönünde kanaat oluşmadığını gerekçe gösterilerek Müslüm D. ve Gökhan Ö.’nün beraatleri talep edildi. Savcı, sanık Yasin C. (25) için de suçun unsurları oluşmadığını ifade ederek beraatını istedi.

‘Mağdurun rızasıyla içeri girdiler’

‘Konut dokunulmazlığının ihlali’ suçundan da yargılanan Müslüm D. ve Gökhan Ö. hakkında ise savcı, mağdurun rızasıyla içeri girdiklerini ve mağdurun zeka geriliğini bilmelerinin mümkün olmayacağını dile getirerek sanıkların bu suçtan da beraatını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun unsurları oluşmadığından üç sanığın da beraatına karar verdi.

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Yüzde 70 oranında, engelli, IQ’su 43

Bağcılar’da 30 Eylül 2018 tarihinde apartmanın beşinci katında örtü silkeleyen zihinsel engelli A.M.’ye kapıyı açtırtıp cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan Müslüm D. ve Gökhan Ö. tutuklanmıştı. Olay günü arkadaşlarının peşinden giden ancak daireyi bulamayan Yasin C. serbest kalmıştı. İncelemelerde mağdurun iç çamaşırında Müslüm D. ve Gökhan Ö.’nün DNA profiline rastlanmıştı.

İddianamede A.M.’nin yüzde 70 oranında orta derecede mental retardasyon rahatsızlığı bulunduğu ve IQ’sunun 43 olduğu bilgisine yer verilmişti. Sanıklar dava sürecinde tahliye edilmişti.