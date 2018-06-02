Zidane’dan sonra: Real Madrid taraftarının favorisi Klopp, plase Pochettino

Fransız teknik adam Zinedine Zidane’ın görevi bırakmasının ardından yeni arayışlara giren La Liga ekibi Real Madrid’de, yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu.

İspanya’nın önde gelen gazetelerinden AS’ın yaptığı, ‘Real Madrid’in yeni hocası kim olsun?’ anketine yaklaşık 120 bin kişi katılım gösterdi. Yeni teknik direktör adayları arasında, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Tottenham ile beş yıllık yeni sözleşme imzalayan Mauricio Pochettino, Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw ve Arsenal’de 22 yıl çalıştıktan sonra görevi bırakan Arsene Wenger yer aldı.

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Geçtiğimiz perşembe günü Şampiyonlar Ligi kupasını üç sezon üst üste kazandıktan sonra görevi bırakan Zinedine Zidane’ın ardından göreve gelmesi istenen hoca adayı için yapılan ankette, Jürgen Klopp yüzde 41, Pochettino yüzde 34, Joachim Löw yüzde 15 ve Arsene Wenger ise yüzde 9 oy aldı.

Yaklaşık 120 bin oyun hemen hemen yarısını alan Jürgen Klopp’un, kulübü Liverpool ile 2022 sezonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Madrid ekibinin diğer bir hoca adayı olan Pochettino ise Tottenham ile yeni sözleşme imzaladı ve sözleşmesi 2023 yılında bitecek. Real Madrid’in olası bir teklifinde ise Tottenham’ın Arjantinli hocası için isteyeceği bonservis bedeli 45 milyon sterlin olacağı söyleniyor.

Real Madrid’de ismi geçen bir diğer isim ise Beşiktaş forması giyen ve şu anda Real Madrid alt yapısında görev alan İspanyol teknik adam Guti Hernandez. Guti, şu an Real Madrid U19 takımının başında görev almakta.