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Yaramazlara biraz batar!

Zhong Zhong ve Hua Hua: Çin’de iki maymun klonlandı

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Klonlanan makak cinsi iki maymun, Zhong Zhong ve Hua Hua, Çin’deki bir laboratuvarda dünyaya geldi. Genetik olarak özdeş maymunların insan hastalıklarının araştırılmasında işe yarayabileceği düşünülüyor. (Reuters)


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