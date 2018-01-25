Zhong Zhong ve Hua Hua: Çin’de iki maymun klonlandı

Klonlanan makak cinsi iki maymun, Zhong Zhong ve Hua Hua, Çin’deki bir laboratuvarda dünyaya geldi. Genetik olarak özdeş maymunların insan hastalıklarının araştırılmasında işe yarayabileceği düşünülüyor. (Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
Klonlanan makak cinsi iki maymun, Zhong Zhong ve Hua Hua, Çin’deki bir laboratuvarda dünyaya geldi. Genetik olarak özdeş maymunların insan hastalıklarının araştırılmasında işe yarayabileceği düşünülüyor. (Reuters)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kürtlerin Suriye’deki siyasal sürece katılmasını sağlamak için gereken her şeyi yaptıklarını ve bu konuyu Türkiye’yle de konuştuklarını açıkladı.
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