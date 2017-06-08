Zeytinliklerin ‘ölüm fermanı’ denen madde komisyona geri çekiliyor

AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, ‘Üretim Reform Paketi’ndeki üreticilerce zeytinlik sahaların ‘ölüm fermanı’ diye nitelenen maddenin komisyona geri çekileceğini söyledi.

Komisyon düzenlemeyi yeniden görüşecek.

Ne olmuştu?

Meclis komisyonundaki görüşmelerde hükümet, zeytinliklerin konut ve turistik tesis inşaatına açılmasından geri adım atmış ancak madencilik ve endüstriyel tesisler yapılabilmesi yönündeki maddede ısrar etmişti. 1 Haziran’da komisyonda kabul edilen tasarı, bu hafta genel kurulda görüşülecekti.

Başbakan Binali Yıldırım, paketi “Zeytin mi daha önemli, tesis mi?” diye savunmuştu.

Elitaş şunları söyledi: “O düzenleme, komisyona geri çekilecek ve diğer maddelerin görüşülmesine devam edilecek. Hem Tarım Bakanlığının hem Sanayi Bakanlığının hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hem de Orman Bakanlığının bu konuyla ilgili görüşleri alındıktan sonra taraflarla da bu konu değerlendirilmiş olacak. En uygun ve doğru düzenlemenin yapılmasını arzu ediyoruz. Komisyon, o maddeyi yeniden görüşecek. Ya aynen kabul edebilir ya da komisyon değiştirerek, kabul edilebilir.”

Neden ‘ölüm fermanı’ deniyor?

Üretim Reform Paketi’nde yer alan tasarı Meclis’e ilk geldiğinde dönüm başına 15’ten az zeytin ağaç bulunan alanları zeytinlikten çıkarmayı, bu alanlarda konut ve turistik tesis inşaatının yanısıra sanayi tesisi ve maden ocağı yapılabilmesini öngörüyordu.

Yoğun tepkiler üzerine konut, turistik tesis vb. yapılar tasarıdan çıkarıldı. Ancak söz konusu alanlarda sanayi tesisi ve maden kurulabilmesinde ısrar edildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, kıyı bölgelerinde petrokimya tesisleri kurulması gerektiğini savunurken, bu durum zeytinlikler sayesinde hala bakir bölgelerin kaldığı Ege kıyılarında yoğun bir sanayileşme hamlesiyle birlikte ekolojik düzenin bozulmasına eşlik edebilir.

Üreticiler de bu nedenle tasarıya ‘zeytinliklerin ölüm fermanı’diyerek karşı çıkıyor ve Zeytinlik Yasası’nın mevcut haliyle kalmasını istiyor.

Göstermelik maddeler

Tasarı, sanayi ve maden sahalarına yol açarken, bazı maddelerle de zeytinlikleri koruma yönünde ağır yaptırımlar getirileceği izlenimi veriyor.

Tasarının ilk halinde zeytinlik alanda hayvan otlatılmasına ilişkin üç ay hapis cezası kaldırılıp yerine 5 bin lira para cezası öngörülüyordu. Üreticilerin itirazı üzerine ceza üç aylık hapis cezası altı aya çıkarıldı. Kanun dışı olarak kesilen her bir zeytin ağacı için para cezası ise 2 bin lira yerine 4 bin liraya yükseltildi.

Ancak üreticiler, zeytinliklerin kaderini kurul kararına bağlayan tasarı onaylanması halinde bu maddelerin yetersiz kalacağını söylemişti.