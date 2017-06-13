Zeytinliklerin ‘ölüm fermanı’ denen madde tasarıdan çıkarılıyor

Üreticilerce zeytinliklerin ‘ölüm fermanı’ diye nitelendirilen madde, ‘Üretim Reform Paketi’ tasarısından çıkarılıyor.

AKP gelen tepkiler üzerine maddeyi yeniden görüşülmek üzere Sanayi Komisyonu’na geri çekmişti.

Hürriyet’in aktardığına göre, Sanayi Komisyonu Başkanı AKP Milletvekili Ziya Altunyaldız, “Çoğulcu demokratik bir anlayışla tüm kesimlerin görüşlerini aldık ve üç parti grubu da uzlaşı temin ettik. Sonuç olarak zeytinlik maddesinin üretim reform tasarısından çıkarılması kararı aldık” diyerek kararı duyurdu.

Ne olmuştu?

Meclis komisyonundaki görüşmelerde hükümet, zeytinliklerin konut ve turistik tesis inşaatına açılmasından geri adım atmış ancak madencilik ve endüstriyel tesisler yapılabilmesi yönündeki maddede ısrar etmişti. 1 Haziran’da komisyonda kabul edilen tasarı genel kurulda görüşülecekti ancak gelen tepkiler üzerine komisyona geri çekilmişti.

Başbakan Binali Yıldırım, paketi “Zeytin mi daha önemli, tesis mi?” diye savunmuştu.

Neden ‘ölüm fermanı’ deniyor?

Üretim Reform Paketi’nde yer alan tasarı Meclis’e ilk geldiğinde dönüm başına 15’ten az zeytin ağaç bulunan alanları zeytinlikten çıkarmayı, bu alanlarda konut ve turistik tesis inşaatının yanısıra sanayi tesisi ve maden ocağı yapılabilmesini öngörüyordu.

Yoğun tepkiler üzerine konut, turistik tesis vb. yapılar tasarıdan çıkarıldı. Ancak söz konusu alanlarda sanayi tesisi ve maden kurulabilmesinde ısrar edildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, kıyı bölgelerinde petrokimya tesisleri kurulması gerektiğini savunurken, bu durum zeytinlikler sayesinde hala bakir bölgelerin kaldığı Ege kıyılarında yoğun bir sanayileşme hamlesiyle birlikte ekolojik düzenin bozulmasına eşlik edebilir.

Üreticiler de bu nedenle tasarıya ‘zeytinliklerin ölüm fermanı’diyerek karşı çıkıyor ve Zeytinlik Yasası’nın mevcut haliyle kalmasını istiyor.

Göstermelik maddeler

Tasarı, sanayi ve maden sahalarına yol açarken, bazı maddelerle de zeytinlikleri koruma yönünde ağır yaptırımlar getirileceği izlenimi veriyor.

Tasarının ilk halinde zeytinlik alanda hayvan otlatılmasına ilişkin üç ay hapis cezası kaldırılıp yerine 5 bin lira para cezası öngörülüyordu. Üreticilerin itirazı üzerine ceza üç aylık hapis cezası altı aya çıkarıldı. Kanun dışı olarak kesilen her bir zeytin ağacı için para cezası ise 2 bin lira yerine 4 bin liraya yükseltildi.

Ancak üreticiler, zeytinliklerin kaderini kurul kararına bağlayan tasarı onaylanması halinde bu maddelerin yetersiz kalacağını söylemişti.