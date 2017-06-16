Zeytinliklerin ardından meralara da umut doğdu: Sanayi tesisi yapılamayacak

Zeytinliklerin ‘ölüm fermanı’ diye nitelendirilen maddenin ardından meralara sanayi tesisi yapılmasına imkan tanıyan madde de ‘Üretim Reform Paketi’ tasarısından çıkarıldı.

AA, meralarla ilgili düzenlemenin ‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı’ndan çıkarıldığını duyurdu.

İlgili madde, endüstri, teknoloji geliştirme ve organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve yerleşim alanları içinde bulunan sanayi siteleri ve bu bölgelerin genişleme alanlarının yerleşim yeri dışına çıkarılması için ihtiyaç duyulan yeni yerlerin tahsisinin, ilgili müdürlüğün talebi, mera komisyonu ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine valilikçe değiştirilebileceğini öngörüyordu.

Kabul edilen maddelere göre ise yükseköğretim kurumları, Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu, özel sektörle işbirliği yapmak, üretilen bilgi, yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak, uygulamaya aktarmak üzere sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurabilecek.