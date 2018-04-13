Zeytinburnu Belediyesi’nden atılan işçiler eylemde: İşimizi ekmeğimizi geri istiyoruz

Zeytinburnu Belediyesi’nden KHK ile ihraç edilen işçiler “İşimizi ekmeğimizi geri istiyoruz” diyerek 16 Nisan pazartesi günü belediye binası önünde eylem yapacaklarını duyurdu.

İhraç edilen işçiler adına açıklama yapan Kenan Güngördü, “Zeytinburnu Belediyesi’nde emniyet arşiv soruşturması gerekçe gösterilerek 11 işçi çıkarıldı. Gizlilik kararı var denilerek hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atıldık. Tüm diyalog yollarını denedik. Belediyeden açıklama bekliyoruz. Belediyeye son bir çağrı yapıyoruz. Bu yanlıştan dönün ya da çok uzun bir direnişe hazır olun diyoruz” dedi.

Reklam

DİSK ve KESK dışında siyasi partilerden ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından destek aldıklarını belirten Güngördü, 16 Nisan pazartesi saat 12.00’de Zeytinburnu Belediyesi’nin önünde basın açıklaması yapılacağını kaydetti.

Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçiler nisandan itibaren kadroya alınmıştı. Ancak birçok yerde de taşeronlar güvenlik soruşturması nedeniyle kadroya alınmamıştı.

Reklam

Beşiktaş belediyesinde kadroya alınmayan taşeron işçilerin eylemleri halen devam ediyor.