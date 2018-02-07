Zeytin Dalı’na destek veren Kılıçdaroğlu’dan şerh: Afrin merkezine girilmesin

Suriye’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek veren Kemal Kılıçdaroğlu, bununla birlikte TSK’nın Afrin kent merkezine girmemesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya, Milliyet’ten Serpil Çevikcan, Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’ye Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili açıklamalar yaptı.

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PYD’nin diğer bölgelerdeki halkı Afrin’e yönlendirmesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Türkiye, güvenliğini alabilecek noktaya kadar gitmeli. Ama ben Afrin içine girilmesini asla doğru bulmuyorum. Çünkü bir kenti ele geçirmek gibi bir düşünce olmamalı. Yani biz niçin Afrin’e girdik, terör örgütü Türkiye’nin sınırlarında konuşlanmasın diye…” dedi.

Fırat Kalkanı operasyonunda da El Bab’a kadar girilip durulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Daha derinlere inmenin hiçbir mantığı yok. Daha fazla şehit veririz, yazık günahtır. Türkiye’nin güvenliğini nereye kadar sağladık, işte efendim 10-20 km neyse oturulur buna karar verilir; denir ki ‘Şuraya kadar biz terörü temizledik bu bölge artık güvenli bir bölgedir, buraya Suriyeliler de yerleşebilir, destek de yapılabilir, ev de yapılabilir.’ Ama daha derinlere inmek Türkiye açısından ciddi bir sorun.”

‘Partideki eski kültürü koparacağız’

Kılıçdaroğlu CHP’nin haftasonu yapılan kurultayında delegeye baskı yapıldığı iddialarına karşılık olarak da “Geçen kurultayda İnce’ye oy verdin diye partiden atılan birisi mi var? Sen delege olamazsın denilen mi var?…Eski kültürdeki bu yapıyı koparıp atacağız ki insanlar rahatlıkla gitsin kimi istiyorsa genel başkanlığa aday göstersin” diyor.