‘Zeytin Dalı’ Rusya gündeminde: Afrin’de çatışmasızlık bölgesini değerlendiriyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Astana barış görüşmeleri süreci kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı’nı sürdürdüğü Afrin’de çatışmasızlık bölgesi kurulmasının ele alındığını söyledi.

BBC Türkçe’nin Rus haber ajansı RIA’dan aktardığına göre, Astana görüşmeleri kapsamında daha önce İdlib, Hama, Lazkiye ve Halep’te de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulması konusunda mutabakata varılmıştı.

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Astana görüşmeleri kapsamında çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulmasının amaçları arasında, bu noktalara insani yardımın ulaştırılması ön plana çıkıyordu. Bu bölgelere yönelik yardım koridorlarıyla gıda ve tıbbi malzemenin taşınması amaçlanıyordu.

Ulaşılmak istenen bir diğer amaç da savaş nedeniyle zarar gören yerlerde alt yapı yatırımlarının başlatılması.

Böylece varılacak bir siyasi uzlaşmayla savaşın sona erdirilmesinin ardından yeniden yapılanma çalışmalarının da hızla başlatılması öngörülüyor.

Ayrıca, bu bölgelerden ayrılan sivillerin geri dönmeye başlaması da ulaşılmak istenilen hedefler arasında yer alıyordu.

Ajansın aktardığına göre Bogdanov’un, Afrin’de de çatışmasızlık bölgesi oluşturulması konusunun Rusya tarafından ele alındığını söylediği bildirildi.