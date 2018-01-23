‘Zeytin Dalı Harekatı’nda hayatını kaybeden astsubayın vasiyeti: Çocuklara harcansın

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‘Zeytin Dalı Harekatı’nda hayatını kaybeden astsubay, ‘şehit olursa devletin vereceği para’nın çocuklar için harcanmasını istemiş.

TSK unsurlarının Suriye’ye girdiği noktalardan Kilis’in Gülbaba köyünün güneydoğusundaki Burseya dağında dün çıkan çatışmada piyade astsubay üstçavuş Musa Özalkan hayatını kaybetmişti.

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Askeri yetkililer, dün akşam askerin Ankara’nın Sincan ilçesindeki Törekent Mahallesi’nde yaşayan ailesine giderek ölüm haberini verdi.

Baba Selahattin ve anne Hatice Özalkan haberi alınca gözyaşı döktü. Sağlık görevlileri de evde hazır bulundu.

Eve çok sayıda kişi taziyeye geldi, sokağa ve apartmanlara Türk bayrağı asıldı.

Ailenin üç çocuğundan biri olan asker iki yıllık evliydi, Ayşe Gökçen adında beş aylık bir kız çocuğunun da babasıydı.

Askeri törenle memleketine uğurlandı

Özalkan’ın cenazesi bugün sabah saatlerinde morgdan alınarak Gaziantep Havalimanı’na götürüldü.

Buradaki askeri törene Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal ve Emniyet Müdürü Faruk Karaduman katıldı.

Bayrağa sarılı tabut cenaze aracından Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçağa taşındı. Cenaze askerin memleketine gönderildi.

Asker bugün öğle namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

‘Okul yaptırın’

DHA, Özalkan’ın sosyal medyada yayınlanan vasiyetini de paylaştı: “Vasiyetimdir. Şehit olursam Kurt-ar Derneği aracılığıyla Telafer’deki Türkmen Bala’lar (çocuklar) için anaokulu, kreş veya kültür merkezi, devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması. Reis vasiyetimdir, aileme iletirsin. Telefonumdan gelen mesaj kayıtlı dursun şahit olsun.”

Harekatın başlamasının ardından Afrin’den yapıldığı belirtilen roket saldırısı sonucu Türkiye’de bir Suriyeli ve TEDAŞ çalışanı Şahin Elitaş hayatını kaybetmişti.