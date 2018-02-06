Zeytin Dalı Harekatı | TSK: Şimdiye kadar 970 terörist etkisiz hale getirildi

TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 18’nci gününe girdi.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

Reklam

Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

09.57 TSK: “Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 970 olmuştur.”

09:05 Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada “İdlib’te tesisine devam edilen altı numaralı gözlem noktasındaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, terör örgütleri tarafından roket ve havanlı saldırı düzenlendi, bir askerin şehit oldu, beş asker ve bir sivil görevli personel yaralandı” açıklamasını yaptı.