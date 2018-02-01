Zeytin Dalı Harekatı | TSK: Şimdiye dek 811 terörist etkisiz hale getirildi

TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 13’üncü gününe girdi.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

22.18 TSK: “Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 14 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 21 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 811 olmuştur.”

21.26 İlerleyen saatlerde yaralı sayısı beş olarak açıklandı.

18.39 AA’ya konuşan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan “(Afrin’den) Atılan iki roket, bir ev ile bir lokantaya isabet etti, dört kişi yaralandı” dedi.

Roket saldırılarına karşılık verildiği bildirildi.

17.52 Kilis’teki Cumhuriyet Caddesi’ndeki tarihi yapıda bulunan bir lokantaya füze isabet etti. Yaralıların bulunduğu belirtilen olay yerine ihbarla tedbiren çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki asri mezarlığa da aynı dakikalarda bir roket atıldı. DHA’nın haberine göre her iki saldırı da PYD’den yapıldı.

17.15 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: “Bugün de Afrin’den hamdolsun, teröristlerden 800 tanesinin işi bitti. Akşama kadar bu sayı daha da artacak. Bizim de 20 civarında, 25 kadar şehidimiz var.”

12.20 AA: “Afrin’in kuzeyindeki Ali Kar köyü alındı.”

11.00 TSK açıklaması: “Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 18 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 78 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.”

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