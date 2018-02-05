Zeytin Dalı Harekatı | TSK: Kuri Tepe’deki havanlı saldırıda bir asker hayatını kaybetti

TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 17’nci gününe girdi.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

20.20 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin İdlib bölgesine gönderilen askeri konvoya bombalı araçla yapılan saldırıda ağır yaralanan DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

18.57 Genelkurmay Başkanlığı, ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Afrin’in Kuri Tepe bölgesinde düzenlenen havanlı saldırısında bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 05 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Kuri Tepe bölgesine PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havan saldırısı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

17.41 TSK: “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 05 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Küçük Darmık Dağı bölgesinde harekâta katılan bir tankımız, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar saldırısı neticesinde isabet almıştır. Hafif hasar alan tankımızda personel zayiatı bulunmamaktadır.”

12.14 AA: “TSK ve ÖSO, Afrin’in batısında terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Surki köyünü ele geçirdi.”

10.38 İçişleri Bakanlığı, bugüne kadar sosyal medya terör propagandasıyla suçlanan 449, sokakta eylem yapan 124 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

09.11 TSK: “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 947 oldu.”