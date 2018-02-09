Zeytin Dalı Harekatı | TSK: İdlib’de beşinci gözlem noktası çalışmaları başladı

TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 21’inci gününe girdi.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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22.40 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ‘İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde bugün gözlem noktalarından beşincisi olan ‘7 no’lu Gözlem Noktası’ tesisi çalışmalarına başlandığını duyurdu.

TSK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: ”Astana Görüşmeleri kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, 9 Şubat 2018 tarihinde Tal Tukan bölgesinde gözlem noktalarından 5’incisi olan 7 no’lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlanmıştır.”

18.00 AKP Sözcüsü Mahir Ünal: “Biz Rakka’da PYD/YPG ile DEAŞ’ın ilişkisini ortaya koymuştuk. Bu konuda yeni bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Rakka, Afrin ve Deyriz Zor’da 400 DEAŞ’lı militanı PYD’nin Türkiye’ye karşı savaşma şartıyla serbest bıraktığı bilgisini sizinle paylaşmak istiyorum. Bölgedeki PYD’nin baskı ve zulmü devam ediyor.”

17.30 Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar: “Hem Afrin’de operasyon yapabilecek hem de aynı anda Ege’yi kontrol edebilecek güce sahibiz. Tüm denizlerimizde ülkemizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusunda kararlıyız.”

13.40: Afrin’deki Efkan, Cukali ve Favkani köylerinin YPG’dan alındığı açıklandı.

11.50 Afrin kentinin güneybatısında bir asker hayatını kaybetti.

TSK’dan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 09 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneybatısında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz.”

09.51: Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında “Teröristlere ait sığınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef hava harekatıyla imha edildi. 08 Şubat 2018 tarihinde, 34 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1.062 olmuştur” dendi. TSK son üç gündeki açıklamalarında hava harekatını ilk kez telaffuz etti.

01.10: Anadolu Ajansı, Kilis’in karşısındaki Burseya Dağı’nın güneybatısında kalan Bafilun Dağı’nın da aralarında olduğu en az 6 hedefin vurulduğunu bildirdi.

00.25: Türk Silahlı Kuvvetleri geceyarısı civarında Afrin’de hava harekatına başladığı yönünde haberler gelmeye başladı. Rusya’nın 4 Şubat gecesinden itibaren Suriye hava sahasını Türk Hava Kuvvetleri uçaklarına kapattığı ortaya çıkmıştı. Hava sahasının, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dünkü telefon görüşmelerinde iki ülke arasındaki askeri ve istihbari koordinasyonun artırılması konusunda uzlaşmaya varmasından sonra açılması dikkat çekti.