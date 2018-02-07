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Yaramazlara biraz batar!

Zeytin Dalı Harekatı | TSK: Havan saldırıları sonucu iki asker hayatını kaybetti

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TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 19’uncu gününe girdi.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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22.29 TSK’dan yapılan açıklamaya göre YPG tarafından yapılan tanksavar ve top/havan saldırıları neticesinde iki asker hayatını kaybetti.

19.14 Afrin kentinin Darmık Dağı ile Bülbül beldesi arasındaki bölgede yürütülen operasyona katılan askerlerin bulunduğu bölgeye, havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan askerler helikopterle tahliye edildi.

En az 10 askerin yaralandığı belirtilen saldırının ardından, bölge operasyona katılan askerler ve sınırda konuşlu birlikler tarafından top ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı.

TSK’ya ait helikopterlerle alınan yaralı askerler, Kilis’e getirildi ve daha sonra ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne taşındı. Yaralı askerlerin acil serviste tedavisine başlanırken, hastane çevresinde de geniş güvenlik önlemi alındı.

16.50 AA’nın haberine göre Afrin’in kuzeyindeki Şeyh Huruz köyü ve alt yerleşimleri tamamen TSK’nın kontrolüne geçti.

16.17 Çatışmada iki Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) sekiz mensubu yaralandı. Yaralılar, Gülbaba ve Kocabeyli Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fotoğraf: DHA

11.27 AA, dün gece Afrin’de PYD’nin ÖSO mevzilerine bomba yüklü araçla düzenlemek istediği intihar saldırısının engellendiğini yazdı.

11.00 TSK, bugüne kadar ‘etkisiz hale getirilen terörist sayısı’nın 999 olduğunu bildirdi.

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