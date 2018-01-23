Zeytin Dalı Harekatı | TSK: En az 260 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ dördüncü gününde.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

23.20 TSK ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili açıklama yaptı: “Şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.”

20.50 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron’la telefonda görüştü.

20.22 Anadolu Ajansı (AA): “Pentagon Suriye’nin kuzeydoğusundaki PYD/YPG unsurlarının Afrin’e hareket etmesi durumunda ABD’nin desteğini kaybedeceğini açıkladı.”

19.45 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ABD Başkanı Donald Trump’ın yarın ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı.

19.35 Çatışmada yaralanan piyade uzman çavuş Mehmet Muratdağı hayatını kaybetti. 25 yaşındaki Muratdağı’nın evli olduğu öğrenildi.

16.34 Akşam saatlerinde Kilis kent merkezine atılan bir roket, üç katlı evin çatısına isabet etti.

Hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı. Roket için valilik Suriye’yi, AA Afrin’i adres gösterdi. Obüs toplarıyla roketin geldiği yer ateşe alındı.

15:15 Binlerce sivilin Afrin’den kaçtığı, ancak rejim güçlerinin barikat kurarak Halep’in Kürtlerin elindeki bölümüne geçiş izin vermediği bildirildi.

İdda, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne ait.

Halep, Afrin’e 50 kilometre uzaklıkta. Şehrin büyük bölümü rejim güçlerinin elinde. Şeyh Maksud bölgesinde ise YPG hakim.

15:00 Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kürt yönetimi, Türkiye’nin sınır ötesi askeri operasyon yürüttüğü YPG’nin kontrolündeki Afrin bölgesini savunmak için halk seferberliği çağrısında bulundu.

Reuters’in haberine göre, duyuruda, “Halkı Afrin’i ve onurunu savunmak için tüm faaliyetlere katılmaya çağırıyoruz” dendi.

Suriyeli Kürtlerin ülkenin kuzeybatısındaki Afrin dahil olmak üzere Türkiye’yı sınırı bulunan üç ayrı özerk yönetimi var. Diğerleri Cizire ve Kobani.

14.37 Harekatta görev alan 30 yaşındaki üsteğmen Oğuz Kaan Usta hayatını kaybetti.

Usta’nın ölüm haberi Antalya’da İngilizce öğretmenliği yapan eşine verildi. Askerin evine Türk bayrağı asıldı. Usta’nın bir kızı olduğu öğrenildi.

Usta’yla birlikte harekatta hayatını kaybeden asker sayısı ikiye yükselmiş oldu.

Vatanımızın bekası için Afrin'de #ZeytinDaliHarekati’na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen #OğuzKaanUsta'yı şehit verdik.

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Milletimizin başı sağolsun. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 23, 2018

13.30 TSK unsurlarıyla PYD’li militanlar arasında dünden beri Burseya dağında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

13.00 Kilis’in Suriye sınırındaki Öncüpınar Gümrük Kapısı’ndan Afrin’e ‘zırh delici’ top sevkiyatı yapıldı. Güvenlik önlemleri alınarak Suriye’ye geçirilen topun Afrin’in iç bölgelerindeki PYD barikatlarının yıkımında kullanılacağı belirtildi.

12.38 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Değerlendirme Toplantısı başladı.

12.35 Tespit edilen PYD mevzilerine sabah saatlerinden beri aralıklarla top atışı yapılıyor.

12.26 Jandarma Hatay sınırında güvenlik önlemlerini artırdı. Gazetecilerin sınırdan birliklerin görüntülerini çekmesi engellenmeye başlandı.

12.24 Hatay’ın Hassa ilçesindeki tanklar, PYD hedeflerini zırh delici toplarla vuruyor.

Çok sayıda tank ise cephane, yakıt ve askeri malzeme ikmali için geri döndü. Sınır karakoluna yakın yerde konuşlanan M60T tanklarının yanında çok sayıda kullanılmış zırh delici top mermisi görüldü.

11.46 AA, PYD’lilerin Mardin’in Nusaybin ilçesindeki sınır karakoluna ateş açtığını, ateşe karşılık verildiğini bildirdi. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

09.11 Hatay ve Kilis’te gece boyunca top atışlarının sesi duyuldu.

09.00 Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan, dün akşam video konferans aracılığıyla bölgedeki, Genelkurmay’daki ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki komutanlardan bilgi aldı.