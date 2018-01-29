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Yaramazlara biraz batar!

Zeytin Dalı Harekatı | TSK: Bugüne dek 616 terörist öldürüldü

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TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ onuncu gününe girdi.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

21.26 TSK, bugün dokuz hedefin uçaklar tarafından vurulduğunu belirterek ’19 teröristin öldürüldüğünü’ duyurdu. Açıklamada “Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 616 olmuştur” dendi.

15.46 Kilis’in ardından Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Gültepe mahallesinde bulunan boş araziye düştü. Can kaybı ya da yaralanma yok.

14.45 Suriye’den ateşlendiği belirtilen bir roket Kilis’in Öncüpınar mahallesindeki boş araziye düşüp patladı.

12.30 İçişleri Bakanlığı, 22 Ocak’tan bu yana harekatla ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 311 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

12.01: Askeri kaynaklardan bilgi alan DHA “Afrin’e 13 kilometre uzaklıktaki Burseya Dağı’ndan teröristlerin temizlenmesinin ardından harekatın ilçeye doğru daha da hızlanacak” haberini geçti.

10.30:  Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada “Dün gece 25 uçakla terör örgütünün 44 hedefi imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen Dört Özgür Suriye Ordusu mensubu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Gece süresince 40 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Harekatın başladığı günden bugüne  kadar 597 terörist etkisiz hale getirildi.  dedi.

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