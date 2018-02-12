Zeytin Dalı Harekatı | TSK: Bugüne dek 1369 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’deki PYD hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 24’üncü gününde.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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10.00 TSK’dan yapılan açıklamaya göre harekat kapsamında bugüne kadar ‘etkisiz hale getirilen terörist sayısı’ 1369′ a yükseldi.

TSK’dan yapılan açıklama şu şekilde: “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 15 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 12 Şubat 2018 tarihinde, 103 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1369 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.”