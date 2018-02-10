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Yaramazlara biraz batar!

Zeytin Dalı Harekatı | TSK: Afrin’de dört asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı

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TSK’nın Afrin’deki PYD hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 22’nci gününde.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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22.35 TSK’dan yapılan açıklamaya göre Afrin’de devam eden operasyonlarda dört asker hayatını kaybederken, iki asker de yaralandı. Açıklamada “Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 13 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir” dendi.

20.56 TSK’dan yapılan açıklamaya göre Afrin’de devam eden operasyonlarda iki asker hayatını kaybederken, dört asker de yaralandı.

Açıklamaya göre, harekata katılmak üzere çeşitli illerden Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Deniz Er Eğitim Alayı Kışlası’na gelen özel komando birlikleri, Hassa ve Kırıkhan’dan Afrin bölgesine hareket etti. Kışladan çıkan zırhlı araç konvoyunun sınır hatlarından bölgeye geçiş yapacağı öğrenildi.

19.53 TSK’dan yapılan açıklamaya göre Afrin’de üç asker daha hayatını kaybetti, beş asker de yaralandı.

TSK’dan yapılan açıklama şu şekilde: “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz.”

16.10 TSK: “ATAK helikopteri kırıma uğradı, iki asker şehit oldu.”

15.48 Başbakan Binali Yıldırım: “ATAK helikopterinin neden düştüğü belli değil. İki şehidimiz var. Herhangi bir müdahaleyle düştüğü konusunda kesin bir sonuç yok.”

14.58 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir helikopterin düşürüldüğünü söyledi.

Erdoğan şöyle devam etti: “Güvenlik güçlerimiz büyük bir mücadeleyi yürütüyor. Bütün bunlar olacak. Verdiğimiz kayıplar da olacak.Bedelini ağır ödeyecekler.” 

10.00 TSK: “Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1141 olmuştur.”

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