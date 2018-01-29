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Yaramazlara biraz batar!

Zeytin Dalı Harekatı | TSK: 25 uçakla 44 hedef vuruldu

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TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ onuncu gününe girdi.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

12.01: Askeri kaynaklardan bilgi alan DHA “Afrin’e 13 kilometre uzaklıktaki Burseya Dağı’ndan teröristlerin temizlenmesinin ardından harekatın ilçeye doğru daha da hızlanacak” haberini geçti.

10.30:  Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada “Harekatın başladığı günden bugüne  kadar 597 terörist etkisiz hale getirildi. Dün gece 25 uçakla terör örgütünün 44 hedefi imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen 4 Özgür Suriye Ordusu mensubu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır” dedi.

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TSK: Afrin’de ‘Zeytin Dalı Harekatı’ başlatıldı


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