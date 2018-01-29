Zeytin Dalı Harekatı | TSK: 25 uçakla 44 hedef vuruldu

TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ onuncu gününe girdi.
ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.
Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…
12.01: Askeri kaynaklardan bilgi alan DHA “Afrin’e 13 kilometre uzaklıktaki Burseya Dağı’ndan teröristlerin temizlenmesinin ardından harekatın ilçeye doğru daha da hızlanacak” haberini geçti.
10.30: Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada “Harekatın başladığı günden bugüne kadar 597 terörist etkisiz hale getirildi. Dün gece 25 uçakla terör örgütünün 44 hedefi imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen 4 Özgür Suriye Ordusu mensubu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır” dedi.