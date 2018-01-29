Zeytin Dalı Harekatı | TSK: 25 uçakla 44 hedef vuruldu

Britanya’nın prestijli haber sitesi Independent’ın deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın sürdüğü Suriye’nin Afrin bölgesine gitti. Sivil halka dair izlenimlerini yazan Fisk, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyini işgalinin gerçek kurbanları ortaya çıktı – mülteciler, bebekler, kadınlar ve çocuklar” yorumu yaptı. BBC Türkçe’nin aktardığına göre operasyonun başladığı tarihten bu yana Afrin’den bildiren ilk Batılı gazeteci olan […]