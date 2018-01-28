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Yaramazlara biraz batar!

Zeytin Dalı Harekatı | Sis dağıldı, kritik Burseya Dağı’na operasyon başladı

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TSK’nın Afrin’deki YPG’yi hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ dokuzuncu gününe girdi.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

11.20: Gece boyunca Kilis ve Hatay sınır hattından topçu atışları yapılmıştı. Sabah saatlerinde sisin kalkması ve görüş mesafesinin normale dönmesiyle birlikte Kilis’in karşısındaki Burseya Dağı’ndaki YPG mevzileri topçu ateşiyle bombalandı. Ardından dağdaki kritik mevzilere yönelik operasyon başladı.

Burseya dağına yönelik operasyona katılan ÖSO milisleri. Fotoğraf: DHA

09.02: TSK harekata içilişkin yaptığı açıklamada “Harekâta katılan 7 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 37 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 484 olmuştur” dedi.

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