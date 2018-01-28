Zeytin Dalı Harekatı | Sis dağıldı, kritik Burseya Dağı’na operasyon başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Azez’de, Cerablus’ta, Marel’de bugün kaymakamımız var, emniyet müdürümüz var, jandarma komutanımız var” diye konuştu. Denizli’de AKP’nin Merkezefendi İlçe Kongresi’ne katılan Soylu, Suriye’nin Cerablus, Marel, El Bab gibi bölgelerinde, 2 bin kilometrelik sınırda huzur oluşturulduğunu savundu: “Ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Kaymakamımız var, emniyet müdürümüz var, bugün jandarma komutanımız var ve orada […]