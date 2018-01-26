Zeytin Dalı Harekatı | Sağlık bakanı: Harekatta bugüne dek 14 kaybımız var

TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ bir haftayı geride bıraktı.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

10:51 Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, harekat kapsamında bir haftada üçü asker 11’i ÖSO milisi olmak üzere 14 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören askerleri ziyaret eden bakan, 130 yaralının 82’sinin taburcu edildiği bilgisini verdi.

08:33 İnternet sitesinden duyuru yayınlayan TSK, harekatın planlı bir şekilde devam ettiğini belirterek şu bilgileri verdi: “Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 23 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 13 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.”