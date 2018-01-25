Zeytin Dalı Harekatı | Reyhanlı’ya roketli saldırı: Can kaybı ve yaralanma yok

TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ altıncı gününde.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

22.00 Afrin’den Hatay’ın Reyhanlı ilçesine iki roket atıldı.

Roketler jandarma karakolu yakınlarına düşerken, saldırıda can kaybı ve yaralanma olmadı. Park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu.

20.30 TSK’dan açıklama: “Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 25 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 14 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 306 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.”

19.45 Erdoğan, askerlere hitabında, ulusal güvenliği sağlama nedeniyle Afrin’de gerçekleştirilen operasyonun bölgeyi terör unsurlarından temizlemeyi amaçladığına dikkati çekti.

Erdoğan şunları kaydetti: “Afrin terörden temizlenince asli sahiplerine teslim edilecek. Harekat netice alıncaya kadar sürecek.”

18.30 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hatay’daki harekat merkezine gitti.

Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la birlikte akşam saatlerinde Ankara’dan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay’daki harekat merkezine geçti. Erdoğan’a Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in de eşlik ettiği bildirildi.

Programında yer almayan ziyarette harekatla ilgili bilgi alan Erdoğan’ın, Başbakan Binali Yıldırım’ı kabulünün de ertelendiği öğrenildi.

16.35 Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Akpınar ve Davutpaşa mahalleleri yakınındaki sınır hattı iki ATAK helikopteri tarafından ateş altına alındı. Ateşin aralıklarla 20 dakika sürdüğü bildirildi.

13.48 DHA’ya konuşan ‘askeri kaynaklar’, halen çatışmaların devam ettiği Burseya dağının ardından yeni hedefin Bafelyun tepesi olduğu söyledi. Kilis’i hedef alan roketli saldırıların buradan yapıldığı belirtiliyor.

13.44 TSK, harekatın planlı bir şekilde devam ettiğini bildirdi: “Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan altı hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 303 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.”

13.41 DHA: “Askerlerle ÖSO birliklerinin yoğun yağış ve sise rağmen Afrin’e ilerleyişi sürüyor, Türkiye sınırıyla Afrin arasındaki birçok köyün ise kontrolü sağlandı.”

12.54 Beyaz Saray İç Güvenlik Danışmanı Tom Bossert, mevcut durumda Türkiye’nin Afrin bölgesindeki çatışmadan çekilmesini tercih ettiklerini söyledi.

12.15 Başbakan Binali Yıldırım: “300’den fazla PYD’li öldürüldü.”

09.20 Kilis’e atılan roketlerin ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri Afrin’deki PYD hedeflerini obüs ve ‘fırtına’larla ateşe aldı.

Kentte dün biri Türk biri Suriyeli iki sivil roketli saldırı sonucu hayatın kaybetmişti.

09.00 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın 22-23 Ocak tarihlerinde kara, deniz ve hava kuvvetleri harekat merkezlerindeki inceleme ve denetleme ziyaretinin fotoğrafları basınla paylaşıldı.