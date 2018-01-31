Zeytin Dalı Harekatı | Reyhanlı’ya beşinci roket, bir çocuk hayatını kaybetti

TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 12’nci gününe girdi.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

16.45 Reyhanlı’ya bir roket daha atıldı.

14.35: Reyhanlı’ya dördüncü roket atıldı. Bir kişiyi yaralayan son roket de Gültepe mahallesine isabet etti.

14.10: Reyhanlı Gültepe mahallesine üçüncü bir roket daha düştü. Çevre yoluna düşen roket yaralanmaya yol açmadı.

13.20: Kilis’in karşısındaki Burseya dağının alınmasından sonra bir sonraki coğrafi hedef olan Darmık dağının uçaklar ve topçu atışlarıyla yoğun şekilde bombalandığı bildirildi.

11.10: Sabah erken saatlerde harekata destek için gönderilen askeri konvoyda bulunan zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), zırhlı muharebe araçları (ZMA) sınıra konuşlandı.

10.30: Hatay’ın Reyhanlı ilçesine, sınırın Suriye tarafından iki roket atıldı. Roketlerden biri Gülltepe mahallesindeki bir eve isabet etti. Saldırıda Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Fatma Avlar hayatını kaybetti.

10.10: TSK’dan yapılan açıklamada “Dün gece savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen hava harekatında terör örgütlerinin 22 hedefi imha edildi. Harekatın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712’ye yükseldi” dendi.