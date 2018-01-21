‘Zeytin Dalı’ paylaşımlarına beş ilde soruşturma, sosyal medyaya ‘yakın takip’

TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin sosyal medya paylaşımlarına beş kentte soruşturma başlatıldı. İstanbul başsavcılığı da sosyal medya paylaşımları ve olası sokak eylemlerinin takip edildiğini bildirdi.

AA’nın haberine göre soruşturmalar Ankara, Van, Diyarbakır, Mardin ve Muş başsavcılıkları tarafından açıldı.

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Soruşturmanın ‘PKK propagandası’ ve ‘yalan bilgi paylaşmak’ suçlarını kapsadığı belirtildi.

AA’nın aktardığına göre, Mardin’de bir kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Muş’ta ise bir kişi gözaltına alındı.

‘Takip ediyoruz’

İstanbul başsavcılığı da yine yalan bilgi paylaşan ya da propaganda yapan hesapların takip edildiğini duyurdu.

Savcılık şunları kaydetti: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun aziz milleti adına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik yürütülen operasyonla ilgili terörü ve terör örgütlerini övücü ve toplumu yanıltıcı mahiyette gerçeğe aykırı haber ve sosyal medya paylaşımları takip edilmekte gerekli tespitler yapılmaktadır. Bununla birlikte; terör örgütlerine destek ve provakasyon amaçlı gösteri veya taşkınlık yapanlar hakkında, cumhuriyet başsavcılığımızca iletişime geçilerek alınacak talimatlar doğrultusunda yasal gereğinin yapılması için ilgili kolluk birimleri bilgilendirilmiştir. Bu meyanda yürütülen soruşturma kapsamında suç unsuru taşıyan paylaşımlara ilişkin tespitler devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Başsavcılık, sosyal medya paylaşımları üzerinden ‘PKK/PYD propagandası’ yürüttüğü tespit edilen 18 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

TSK, 20 Ocak saat 17.00’de harekatın başlatıldığını duyurduktan sonra Afrin’deki PYD mevzilerini bombalamaya başlamıştı. Tanklar ve askerler ise bugün Suriye’ye karadan girmişti.

Sosyal medyada hareket lehine ve aleyhine iki günde çok sayıda paylaşım yapılmıştı.