‘Zeytin Dalı Harekatı’ paylaşımlarına 24 gözaltı, 70’ten fazla soruşturma

PYD’ye yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’ sonrası birçok kentte çok sayıda kişi sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı, çok sayıda kişiye soruşturma başlatıldı.

TSK, 20 Ocak saat 17.00’de harekatın başlatıldığını duyurduktan sonra Afrin’deki PYD mevzilerini bombalamaya başlamıştı. Tanklar ve askerler ise ertesi gün Suriye’ye karadan girmişti.

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Başsavcılıklar da ‘terörü övücü’ ve yalan haber paylaşımı yapan kişilerin takip edildiğini, bu yönde soruşturmalar yürütüldüğünü duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı, saat 11.11 itibariyle sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 24 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul’daki soruşturmalar

İstanbul Anadolu başsavcılığı, 57 kişi hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘cumhurbaşkanına hakaret’, ‘Türk milletini, T.C. devletini ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama’ ve ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçlarından resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul başsavcılığı dün de yine kentte 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

HDP’li ilçe başkanı gözaltında

AA’nın haberine göre Diyarbakır’da HDP Bismil İlçe Başkanı Refai Baran, harekat hakkındaki açıklamaları ve paylaşımlarında ‘terör propagandası’ yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Terörle mücadele şube ekiplerince gözaltına alınan Baran’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Doktor ihbar edildi

Kütahya’da Emet Devlet Hastanesi’nde görev yapan çocuk doktoru 30 yaşındaki O.B., Twitter’dan ‘Türkiye aleyhine, PKK ve FETÖ’yü övücü paylaşımlar yaptığı’ gerekçesiyle ihbar edildi. Polis ekipleri doktoru evinden gözaltına alarak emniyete götürdü.

O.B. emniyetteki ifadesinde hesabının çalındığını iddia etti.

‘Halkı provoke ettiler’

Diyarbakır’da harekatın ardından sosyal medyadaki paylaşımları sonrası hakkında gözaltı kararı çıkarılan 17 kişiden sekizi gözaltına alındı.

Şüpheliler ‘terör örgütü propagandası yapmak, Kürtleri provoke ederek sokağa çıkmaya teşvik etmek, harekatla ilgili kışkırtıcı, maksatlı ve gerçek dışı fotoğraflar paylaşmak’la suçlandı.

Diğer dokuz şüpheli aranıyor.