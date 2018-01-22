Diken

Yaramazlara biraz batar!

Zeytin Dalı Harekatı | Kilis’ten Afrin’e top atışı, sınıra takviye

Share15
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 15

 

TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ üçüncü gününde.

TSK, 20 Ocak saat 17.00’de harekatın başlatıldığını duyurduktan sonra Afrin’deki PYD mevzilerini bombalamaya başlamıştı. Tanklar ve askerler ise ertesi gün Suriye’ye karadan girmişti.

Reklam

Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

10.05 Sınırdaki birliklere ara ara askeri araç takviyesi yapılıyor.

10.04 AA’nın aktardığına göre Afrin’de saha bulunan güçlere Kilis’ten top atışı yapılarak destek veriliyor. Atışların kimi zaman yoğunlaştığı belirtildi.

09.12 ÖSO milislerinin ‘dost ateşi’ni önlemek için kollarına sarı bant taktıkları bildirildi.

ÖSO milisleri dün Suriye’ye girmişti.

08.58 Afrin-Azez sınırında PYD mevzilerinden açılan ateşe ÖSO milisleri ağır silahlarla karşılık verdi.

 

08.51 DHA’nın ÖSO kaynaklarına dayandırdığı haberine göre milis güçlerine bağlı bazı gruplar Bursayye cephesinde harekete geçti, PYD’yle çatışma çıktı.

Harekata destek veren milisler. (Fotoğraf: Reuters)

08.45 Hatay’ın Hassa ilçesinde bulunan Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ve fırtına obüsleri, Afrin’deki PYD hedeflerini dün akşamdan itibaren karadan vuruyor.

Harekat kapsamında savaş uçakları planlı faaliyetlerini sürdürürken Türkiye tarafından da seri atışlarla sahadaki asker ve ÖSO milisleri destekleniyor.

Zeytin Dalı Harekatı 21 Ocak | Afrin’e kara harekatı başladı

Savaş uçakları PYD mevzilerini bombaladı

TSK: Afrin’de ‘Zeytin Dalı Harekatı’ başlatıldı


Share15
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 15

SON HABERLER

New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

  New York Times gazetesi, Suriye’de artık ABD’nin Türkiye ile çatışma ihtimali olduğunu yazdı. Gazetede çıkan analizde geçen ay itibariyle  Suriye’de 2 bin ABD askerinin bulunduğu belirtilerek, “Bu sayının artmayacağını ve misyonun daha da uzamayacağını kim söyleyebilir? ABD Askeri ebediyen orada kalabilir” dendi. Önceden ABD’nin Suriye’de bulunmasındaki amacın IŞİD olduğunu, ancak şimdi önceliğin İran’la mücadeleye döndüğü […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...