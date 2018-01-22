Zeytin Dalı Harekatı | Kilis’ten Afrin’e top atışı, sınıra takviye

TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ üçüncü gününde.
TSK, 20 Ocak saat 17.00’de harekatın başlatıldığını duyurduktan sonra Afrin’deki PYD mevzilerini bombalamaya başlamıştı. Tanklar ve askerler ise ertesi gün Suriye’ye karadan girmişti.
Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…
10.05 Sınırdaki birliklere ara ara askeri araç takviyesi yapılıyor.
10.04 AA’nın aktardığına göre Afrin’de saha bulunan güçlere Kilis’ten top atışı yapılarak destek veriliyor. Atışların kimi zaman yoğunlaştığı belirtildi.
09.12 ÖSO milislerinin ‘dost ateşi’ni önlemek için kollarına sarı bant taktıkları bildirildi.
08.58 Afrin-Azez sınırında PYD mevzilerinden açılan ateşe ÖSO milisleri ağır silahlarla karşılık verdi.
08.51 DHA’nın ÖSO kaynaklarına dayandırdığı haberine göre milis güçlerine bağlı bazı gruplar Bursayye cephesinde harekete geçti, PYD’yle çatışma çıktı.
08.45 Hatay’ın Hassa ilçesinde bulunan Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ve fırtına obüsleri, Afrin’deki PYD hedeflerini dün akşamdan itibaren karadan vuruyor.
Harekat kapsamında savaş uçakları planlı faaliyetlerini sürdürürken Türkiye tarafından da seri atışlarla sahadaki asker ve ÖSO milisleri destekleniyor.