Zeytin Dalı Harekatı | Kilis’e atılan rokete obüslerle karşılık

TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ altıncı gününde.
ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.
Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…
09.20 Kilis’e atılan roketlerin ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri Afrin’deki PYD hedeflerini obüs ve ‘fırtına’larla ateşe aldı.
Kentte dün biri Türk biri Suriyeli iki sivil roketli saldırı sonucu hayatın kaybetmişti.
09.00 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın 22-23 Ocak tarihlerinde kara, deniz ve hava kuvvetleri harekat merkezlerindeki inceleme ve denetleme ziyaretinin fotoğrafları basınla paylaşıldı.