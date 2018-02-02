Zeytin Dalı Harekatı | Kilis ve Reyhanlı’ya eş zamanlı toplam altı roket: 11 yaralı

TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 14’üncü gününe girdi.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

11.10 Afrin’den Hatay’ın Reyhanlı ilçesine atılan üç roketten biri Bayır Mahallesi’nde bir eve, diğerleriyse Adabucak Mahallesi’ndeki pazar yerinin yakınındaki yola düştü. Bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Güvenlik güçleri roketlerin düştüğü yerlerde incelemelerini sürdürüyor. Saldırıda can kaybının olmadığı bildirilirken, biri ağır altı kişinin yaralandığı kaydedildi.

Afrin’den Kilis’e saat 10.50 sıralarında art arda ateşlenen üç roketten biri Ali Metin Dirimtekin Caddesi’ne düştü. Bu sırada yolda yürüyen bir vatandaş, vücuduna isabet eden parçalar nedeniyle yaralandı. Yaralı vatandaş, Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bu arada yolda seyir halindeki bir araçta da şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu hasar meydana geldi.

Diğer roketler ise Kilis Devlet Hastanesi’nin yanındaki boş alana ve Dereboyu Caddesi’nde bir eve isabet etti.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis’e yönelik üç ayrı roketli saldırıda bulunduğunu, biri ağır üç kişinin yaralandığını söyledi.

DHA’ya göre saldırılarda toplam 11 yaralı var.

10.34 TSK’dan yapılan açıklamaya göre ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında, son gün 12 olmak üzere toplamda 823 YPG mensubu ‘etkisiz hale getirildi’. Açıklamada, Hava Kuvvetleri tarafından yapılan hava harekâtı ile YPG ve IŞİD’e ait ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan altı hedefin imha edildiği kaydedildi.