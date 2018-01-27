Zeytin Dalı Harekatı | İki asker hayatını kaybetti, 11 asker yaralı

TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ sekizinci gününe girdi.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

20.50 TSK: “Şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 447’ye ulaştı. Bugün 53 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen iki Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde dört Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralanmıştır.”

20.44 TSK, iki askerin hayatını kaybettiğini, 11 askerin de yaralandığını açıkladı.

20.30 Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki bir eve, Afrin bölgesinden atılan roket isabet etti. Eve isabet eden roket patlamadı, biri çocuk, dört kişi hafif yaralandı.

17.00 Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Kocaeli il kongresinde konuştu: “ÖSO ile birlikte toplam 20 şehidimiz var”

15.29 Suriye’deki YPG mevzilerinden ateşlenen bir roket, Kilis’te Tekye Mahallesi’ndeki yedi katlı bir evin çatısına düştü. Roket patlamazken, olay yerine ihbarla çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Güvenlik görevlileri, roketin patlama ihtimaline karşı bölgedeki vatandaşları uzaklaştırıp bomba imha uzmanlarına haber verdi.

14.30 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte geceyi Şanlıurfa’da geçirdikten sonra saat 14.30 sıralarında Kilis’e geldi. Orgeneral Akar ve Güler, helikopterle 2’inci Tabur Komutanlığı’na inip buradan valiliğe geçti. Vali Mehmet Tekinarslan tarafından karşılanan Orgeneral Akar ve Güler, bir süre basına kapalı görüştü.

12.22 İran Devrim Muhafızları’nın önde gelen komutanlarından General Ahmed Vahidi, Türkiye’nin Zeytin Dalı operasyonunu değerlendirerek, Suriye’nin kuzeyindeki mevcut krizin bir numaralı sorumlusunun ‘ABD’nin buradaki varlığı’ olduğunu ileri sürdü.

İran Yüksek Ulusal Savunma Üniversitesi Başkanı ve eski Savunma Bakanı General Vahidi, “Kuzey Suriye’deki krizin ana sorumlusu ABD’nin buradaki gayri meşru varlığı ve bu ülkeyi parçalamaya yönelik çabalarıdır. Elbette, Türkiye de bölgenin hassasiyetlerine karşı dikkatli olmalıdır” dedi.

12.00 Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO birlikleri PYD’nin denetimindeki Afrin ilçesinin kuzeybatısında yer alan Raco beldesine bağlı Ali Bekki köyünde kontrolü sağladı. Öte yandan TSK ve ÖSO birliklerinin, Raco beldesindeki 740’ıncı nokta olarak bilinen bölgeyi ve örgütün bir eğitim kampını da ele geçirdiği belirtildi.

11.05 Zeytin Dalı Harekatı aleyhine sosyal medyada paylaşım yaptıkları iddia edilen, HDP Ayvalık İlçe Teşkilat üyesi Ş.K.’nın da aralarında bulunduğu 6 kişi, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından geçen 24 Ocak’ta gözaltına alındı. Jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından altı şüpheli, bir gün sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden HDP Ayvalık İlçe Teşkilat üyesi Ş.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer beş şüphelinden üçü serbest bırakılırken, iki şüphelinin ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

10.00 TSK, harekat kapsamında şu ana kadar 394 ‘PYD-YPG ve IŞİD mensubunun etkisiz hale getirildiğini’ açıkladı. Bu örgütlere ait 340 hedefin imha edildiği belirtildi. TSK, harekâtta bugüne kadar 3 Türk askeri ile 13 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerinin şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada, ’30 Mehmetçiğin ve 24 ÖSO mensubunun yaralandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı’ kaydedildi.

Harekatın sekizinci gününde Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı ile Hatay’ın Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinden de Suriye topraklarına geçen TSK ve ÖSO güçleri, Afrin’deki PYD-YPG hedeflerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Gece boyunca sınır bölgesinde top atışları duyulurken, bölgedeki birliklere sevkiyat ve lojistik destek de devam etti. Hatay’ın Hassa ilçesi bölgesinde de sabah saatlerinde iki ‘Sikorsky’ ve bir ‘Atak’ helikopteri, tam teçhizatlı olarak Suriye tarafına geçiş yaptı. Afrin’den atılan roketlerin düştüğü Reyhanlı ilçesinde ise esnaf işyerlerine Türk bayrakları astı.

09.30 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik DanışmanıGeneral H.R. McMaster ile dün gece telefonda görüştü. Görüşmede PYD/YPG’ye silah verilmeyeceği konusunun teyit edildiği, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınmak zorunda olduğu vurgulandığı belirtildi.

AA’nın haberine göre, yanlış anlamaları önlemek için yakın koordinasyon içinde olunması konusunda mutabık kalınan görüşmede, iki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD ilişkilerinin karşılıklı çıkar ve saygı temelinde her düzeyde geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi.