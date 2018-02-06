Zeytin Dalı Harekatı | Hatay’da 13 bölge ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 18’nci gününe girdi.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

Reklam

Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

22.02 Hatay Valiliği, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ‘vatandaşları korumak ve harekatın selameti adına’ bazı yerlerin özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildiğini duyurdu.

Hatay Valiliği’nin internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Hatay ili mülki hudutları içerisinde bulunan Oğulpınar Üs Bölgesi Çevresi, Hac Konaklama Üs Bölgesi, Aktepe Gediği Köyü bölgesi ve Hatay- Kilis karayolundan Höyük Krk. Bağlantı yolu, Sakız (Koruhöyük çıkışı), Akbaba (Sugediği Köyü bölgesi arazi ve yolları), Zafer Toka (Kaletepe Köyü arazi ve yolu), Bayraktar (İncirli Köyü arazi ve yolu), Halepli (Perişan Köyü bölgeleri arazi ve yolları), Sucu (Sucu Köyü bölgeleri arazi ve yolları), Güntepe (Şarkhamamı Köyü bölgesi arazi ve yolları ve Karakol geri hattı arazisi), Davutpaşa ve Bükülmez (Köyü arazi ve yolları) Bölgelerinde, 07 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 08.00’den başlayıp 21 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 08.00’de bitecek şekilde (15) gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir.

Buna göre, 07-21 Şubat 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde yerleşik olan vatandaşlarımız haricinde basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayım yapmaları ile her türlü araç ve insan girişi kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklanmıştır.”

09.57 TSK: “Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 970 olmuştur.”

09:05 Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada “İdlib’te tesisine devam edilen altı numaralı gözlem noktasındaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, terör örgütleri tarafından roket ve havanlı saldırı düzenlendi, bir askerin şehit oldu, beş asker ve bir sivil görevli personel yaralandı” açıklamasını yaptı.