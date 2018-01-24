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Yaramazlara biraz batar!

Zeytin Dalı Harekatı | DSG: Avrupa ve Amerikalı savaşçılar da TSK’yla çatışıyor

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TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ beşinci gününde.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

12.42 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: “Zeytin Dalı operasyonunda şehitlerimiz, gazilerimiz var ama özellikle ÖSO ve bizim şehitlerimizle beraber yedi-sekiz şehidimiz varsa karşı taraftanda da 268 kişi etkisiz hale getirildi.”

Erdoğan’dan Menbiç vurgusu

ÖSO milisleri… (Fotoğraf: Reuters)

* “Biz Zeytin Dalı operasyonuyla bölgemiz üzerinde farklı emelleri olan güçlerin derenin taşıyla kuşunu vurma oyununu bir kez daha bozmuş olduk. Münbiç’ten başlayarak sınırlarımız boyunca bu oyunu boza boza devam edecek, bölgemizi tamamen temizleyeceğiz.”

12:30 Onlarca Batılı gönüllünün YPG’nin çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri (DGS) saflarında TSK ve Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) karşı savaştığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

DSG Sözcüsü Redur Halil, Reuters’e, zamanında IŞİD’e karşı savaşmış ABD’li, Britanyalı ve Alman savaşçıların Rakka’dan Afrin’e geçtiğini söyledi. Halil’e göre yabancı gönüllü savaşçılar arasında Avrupa, Asya ve Amerika’nın çeşitli ülkelerinden gelenler de var.

Gazetecilere yasak geldi

Uçaklar sıklıkla sınırı geçip hedefleri vuruyor. (Fotoğraf: Reuters)

12.25 Suriye’de Besenli bölgesindeki YPG hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu.

09.05 Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki bazı bölgeler 15 günlük ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre Zafer Toka, Bayraktar, Halepli ve Sucu bölgelerindeki yasak 7 Şubat saat 08.00’e kadar sürecek.

Açıklamada “Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde yerleşik olan vatandaşlarımız haricinde basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayın yapmalarıyla her türlü araç ve insan girişi kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklanmıştır” dendi.

09.00 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonda Suriye’deki gelişmeleri görüştü.

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